Na manhã deste domingo (6), diversos candidatos à Prefeitura de São Paulo registraram seus votos no primeiro turno das eleições. Entre eles estavam Guilherme Boulos (PSOL) , Ricardo Nunes (MDB) , Tabata Amaral (PSB) , José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo) . A seguir, um resumo dos locais de votação e declarações dos candidatos.

O que os candidatados falaram?

Guilherme Boulos (PSOL) foi o primeiro a votar, às 9h, no CEU Campo Limpo, zona sul da capital, acompanhado por sua família, pela candidata a vice, Marta Suplicy, e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Boulos seguiu para acompanhar o voto de Marta no Jardim Paulistano e, por volta das 11h30, acompanharia sua avó, Dona Cida, na Avenida Paulista.

“A gente viu a marca da mentira, do ódio, de coisas que São Paulo não merece. A nossa cidade sempre foi uma cidade que respeitou a diversidade, a democracia, o pensamento diferente e vai continuar sendo no que depender da gente. O desafio que nós temos também é derrotar esse extremismo violento, a mentira, o ódio e fazer prevalecer a verdade”, afirmou o candidato.

Ricardo Nunes (MDB) , atual prefeito e candidato à reeleição, votou às 9h30 na escola Dom Duarte Leopoldo e Silva, no bairro Socorro, zona sul. Estava acompanhado da esposa, Regina Carnovale, e do governador Tarcísio de Freitas. Após votar, ele seguiu para acompanhar o voto de Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas, e do seu vice, Ricardo de Mello Araújo.

"Eu queria muito nesse momento da minha vida discutir a cidade no período eleitoral. Que a gente possa ter nos próximos pleitos uma situação que fortaleça a nossa democracia", declarou Nunes.

Tabata Amaral (PSB) registrou seu voto por volta das 10h na Escola Municipal Professor Mário Schenberg, na Vila Missionária. Ela entrou na cabine acompanhada de crianças e posou para fotos. Depois, seguiu para acompanhar o voto do vice-presidente Geraldo Alckmin no Morumbi, e mais tarde, o voto da vice Lúcia França e do ministro Márcio França.

José Luiz Datena (PSDB) votou às 11h no Colégio Santo Américo, no Jardim Colombo. O apresentador mencionou que se arrependeu de levar a campanha até o fim e brincou sobre ter esquecido o número do partido: “Ih! Votei na Tabata”. Ele ainda afirmou que pretende tirar 20 dias de férias para evitar influenciar o segundo turno, caso volte à TV antes.

“Vou tirar 20 dias de férias. Não seria ético voltar à televisão antes do segundo turno, posso influenciar e prejudicar de alguma forma a emissora em que trabalho", disse Datena.

Marina Helena (Novo) votou às 11h30 na Escola de Educação Municipal Infantil Tide Setubal, no Itaim Bibi, acompanhada por sua filha. Mais tarde, o candidato Pablo Marçal (PRTB) informou que votaria às 16h no Centro Educacional Brandão, em Indianópolis.