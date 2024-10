O novo resultado da pesquisa Quaest para as eleições de Belo Horizonte foi divulgado neste sábado (05) e indicou Bruno Engler (PL) com 30% dos votos válidos, Fuad Noman (PSD) com 25% e Mauro Tramonte (Republicanos) com 20%. Confira abaixo o resultado:

Bruno Engler (PL) : 30%

Fuad Noman (PSD) : 25%

Mauro Tramonte (Republicanos) : 20%

Gabriel (MDB) : 8%

Duda Salabert (PDT) : 8%

Rogério Correia (PT) : 7%

Carlos Viana (Podemos) : 2%

Indira Xavier (UP) : 0%

Wanderson Rocha (PSTU) : 0%

Lourdes Francisco (PCO) : 0%

A contagem de votos válidos é a utilizada pelo TSE nas eleições. Neste caso, votos brancos e nulos são descartados . Para vencer a eleição em 1º turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos, mais um.

Como é feita a pesquisa?

A pesquisa Quaest foi realizada com 2.004 pessoas , de forma presencial. Todas eram residentes de Belo Horizonte, com mais de 16 anos.

No resultado, são levados em consideração intenções de voto e o perfil de comparecimento do eleitor . Sendo assim, o nível de probabilidade de cada eleitor ir votar entra no cálculo. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou para menos.

Pesquisa estimulada — votos totais

Outro resultado divulgado pela pesquisa Quaest mostra a porcentagem de votos totais após apresentação do nome dos candidatos. Nesta conta, os votos brancos, nulos e indecisos não são descartados .

Confira os números:

Bruno Engler (PL) : 25% (4 pontos percentuais a mais do que na última pesquisa, em 30 de setembro)

Fuad Noman (PSD) : 23% (+3 p.p.)

Mauro Tramonte (Republicanos) : 19% (-8 p.p.)

Gabriel (MDB) : 9% (+4 p.p.)

Duda Salabert (PDT) : 7% (-1 p.p.)

Rogerio Correia (PT) : 4% (-1 p.p.)

Carlos Viana (Podemos) : 2%

Indira Xavier (UP) : 0%

Lourdes Francisco (PCO) : 0%

Wanderson Rocha (PSTU) : 0%

Indecisos : 3% (-3 p.p.)

Banco/Nulo/Não vai votar : 8% (+2 p.p.)

Pesquisa espontânea

Neste modelo, os entrevistadores não apresentam as opções de candidatos aos eleitores. Confira abaixo os resultados.

Bruno Engler (PL) : 22% (+5 p.p.)

Fuad Noman (PSD) : 18% (+6 p.p.)

Mauro Tramonte (Republicanos) : 10% (-2 p.p.)

Gabriel (MDB) : 6% (+3 p.p.)

Duda Salabert (PDT) : 4%

Rogerio Correia (PT) : 2%

Carlos Viana (Podemos) : 1%

Wanderson Rocha (PSTU) : 1%

Indira Xavier (UP) : 0%

Lourdes Francisco (PCO) : 0%

Indecisos : 33%

Branco/nulo/não vai votar : 3%

Segundo turno

A pesquisa também analisou seis cenários de segundo turno. Confira abaixo:

Mauro Tramonte x Bruno Engler

Mauro Tramonte (Republicanos): 44% (-7 p.p.)

Bruno Engler (PL): 38% (+6 p.p.)

Banco/Nulo/Não vai votar: 16% (+3 p.p.)

Indecisos: 2% (-2 p.p.)

Fuad Noman x Mauro Tramonte

Fuad Noman (PSD): 43% (+7 p.p.)

Mauro Tramonte (Republicanos): 39% (-8 p.p.)

Banco/Nulo/Não vai votar: 15% (+2 p.p.)

Indecisos: 3% (-1 p.p.)

Mauro Tramonte x Duda Salabert

Mauro Tramonte (Republicanos): 54% (-4 p.p.)

Duda Salabert (PDT): 25% (+3 p.p.)

Banco/Nulo/Não vai votar: 18% (+2 p.p.)

Indecisos: 3% (-1 p.p.)



Fuad Noman x Bruno Engler

Fuad Noman (PSD): 45% (+2 p.p.)

Bruno Engler (PL): 40% (+4 p.p.)

Branco/nulo/não vai votar: 12% (-1 p.p.)

Indecisos: 3% (-5 p.p.)



Bruno Engler x Duda Salabert

Bruno Engler (PL): 48% (+5 p.p.)

Duda Salabert (PDT): 31%

Branco/nulo/não vai votar: 17% (-2 p.p.)

Indecisos: 4% (-3 p.p.)

Fuad Noman x Duda Salabert

Fuad Noman (PSD): 51% (+2 p.p.)

Duda Salabert (PDT): 24%

Branco/nulo/não vai votar: 21%

Indecisos: 6% (+2 p.p.)

Decisão do voto

Segundo a Quaest, 76% dos eleitores de Belo Horizonte estão decididos. Confira a estatística por candidato:

Bruno Engler

Está totalmente decidido: 87%

O voto ainda pode mudar: 13%

Fuad Noman

Está totalmente decidido: 75%

O voto ainda pode mudar: 25%

Mauro Tramonte

Está totalmente decidido: 67%

O voto ainda pode mudar: 33%

Duda Salabert

Está totalmente decidido: 70%

Pode mudar: 30%