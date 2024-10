AFP Rede social X pede ao STF desbloqueio da plataforma no Brasil

O X (antigo Twitter) disse que pagou nesta sexta-feira (4) todas as multas pendentes e pedirá para o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes suspenderem o bloqueio da rede no Brasil.



O pagamento das multas era uma das condições imposta pelo STF para o desbloqueio, imposto em 30 de agosto pelo ministro do STF.

A CNN Brasil informou que o Documento de Arrecadação de Receitas Federal (Darf) correspondente ao pagamento será apresentado em breve à Suprema Corte.

No total, as multas eram no valor de R$ 28,6 milhões referentes ao não cumprimento de ordens do STF (R$ 18,3 milhões), retorno não autorizado da rede social (R$ 10 milhões) e punição para a representante legal da empresa Raquel de Oliveira Villa Nova Conceição (R$ 300 mil).

Outras ordens legais

Para garantir o retorno do Twitter à internet no Brasil, Elon Musk , dono das redes, precisou seguir diversas ordens do STF, como suspensão de perfis propagadores de fake news e discurso de ódio.

A suspensão se deu, inicialmente, pela recusa do dono das redes sociais em seguir ordens judiciais brasileiras.