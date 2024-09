Agência Brasil Prazo para rede X comprovar representação no Brasil terminou às 21h29 de sexta

Advogados da rede social X (Ex-Twitter) estão preparando um pedido formal ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para solicitar que a plataforma possa retomar suas operações no Brasil. A informação é da CNN Brasil.

O pedido deve ser apresentado à Corte ainda esta semana e afirmará que todas as determinações de Moraes foram cumpridas, incluindo a nomeação de um representante legal, o bloqueio dos perfis e o pagamento de todas as multas aplicadas.

Essa solicitação será feita independentemente da entrega dos documentos requisitados por Moraes no sábado (21), que incluem provas de que Rachel de Oliveira Villa Nova é a representante legal da empresa no país. Ao revisar o documento, o ministro considerou que a determinação não foi completamente atendida e ordenou que o escritório de advocacia apresente informações adicionais para comprovar a representação da empresa.

Os advogados deverão fornecer as procurações societárias originais, devidamente notarizadas e consularizadas, outorgadas pelas sócias das controladoras da plataforma.

