Pen News Criatura misteriosa encontrada em praia na Austrália





Uma criatura marinha enorme foi encontrada na praia de St Helen’s , em Geelong, na Austrália , logo após uma forte tempestade, deixando especialistas intrigados e em dúvida sobre do que realmente se trata. Jem, de 42 anos, passeava com seus cães quando seus terriers descobriram o animal, que já estava decomposto na areia.

"Foi assustador. A pele dele tinha tons estranhos de amarelo, preto e rosa, e dava para ver um buraco onde parecia ser o olho", contou Jem. "Ele tinha uma protuberância branca na frente e uma nadadeira de um lado, mas o resto do corpo estava só ossos."

Jem explicou que, com as fortes tempestades que atingiram a região nas últimas semanas, é provável que a criatura tenha sido arrastada para a praia pelas ondas. "Meus cães estavam farejando ao redor, e eu fiquei em choque. Sempre nado nessa praia no verão, e nunca pensei que algo tão grande poderia aparecer por aqui."

Curiosos começaram a especular o que poderia ser. "Alguns disseram que era um peixe-lua, outros apostaram em um baiacu gigante", comentou Jem, impressionada com o tamanho da criatura.

Os especialistas também não chegaram a uma conclusão. O biólogo marinho Lawrence Chlebeck sugeriu que os espinhos ao longo da espinha dorsal indicam que se trata de um peixe ósseo grande, mas sem afirmar com precisão qual seria a espécie.

Já Sheridan Rabbitt, do Centro de Ciências Marinhas da Universidade de Queensland, acredita que o animal seja um peixe-porco-espinho. Com o estado avançado de decomposição, no entanto, a verdadeira identidade da criatura ainda é um mistério.