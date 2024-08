Reprodução Kamala Harris





Nesta terça-feira (20), Kamala Harris foi oficialmente nomeada como a candidata presidencial do Partido Democrata durante o segundo dia da Convenção Nacional Democrata , em Chicago , Illinois. A decisão foi unânime entre os delegados, marcando um momento crucial para a campanha.

Enquanto a convenção acontecia, Kamala estava em Milwaukee , Wisconsin, onde fez um discurso repleto de esperança e determinação. “Estamos muito orgulhosos de ser os seus indicados. Esta é uma campanha que celebra o poder do povo, e juntos vamos traçar um novo caminho para o nosso país”, disse Kamala, agradecendo pelo apoio entusiástico que recebeu.

O clima na convenção era de festa, com um DJ animando os presentes com músicas que representavam os estados dos delegados. A votação começou com Delaware e seguiu por diversos estados, terminando com Minnesota e Califórnia. Delegados de lugares como esses destacaram questões importantes para a campanha, como a proteção dos direitos ao aborto.

Os 3.936 delegados do partido precisavam alcançar 1.976 votos para assegurar a candidatura. Biden havia conquistado 3.905 delegados nas primárias, que agora puderam expressar seu apoio a Kamala.

Kamala enfatizou que a eleição vai além de um simples embate com Donald Trump ; trata-se de uma escolha entre duas visões distintas para o futuro dos Estados Unidos. “Nosso foco é o futuro, enquanto a outra visão está presa ao passado. Em Wisconsin, estamos comprometidos com o amanhã”, afirmou.

A candidata se preparou para uma corrida presidencial acirrada e motivou os apoiadores com a promessa de trabalhar arduamente nos 77 dias restantes até a eleição. Ao ser saudada prematuramente por um apoiador, Kamala lembrou que a vitória ainda está por vir, mas com confiança no esforço coletivo: “Ainda não vencemos, mas vamos vencer porque temos muito a fazer e vamos dar tudo de nós para conseguir isso.”

Apoio de Barack Obama

Barack Obama exaltou Kamala Harris , chamando-a de "próxima presidente dos Estados Unidos". Ele elogiou sua capacidade de ouvir e entender as pessoas e ressaltou que a candidatura de Biden foi uma de suas melhores decisões, destacando a profunda conexão e visão compartilhada que teve com o ex-vice-presidente.

“Estamos prontos para um novo capítulo, e Kamala está pronta para esse trabalho”, afirmou Obama, criticando Trump ao comparar seu comportamento ao de um “vizinho irritante” que “não se importa com a perda de liberdade reprodutiva das mulheres”.