Reprodução/X Barack Obama ataca Trump durante convenção democrata





No encerramento do segundo dia da convenção do Partido Democrata em Chicago , Barack e Michelle Obama não economizaram nas críticas ao ex-presidente Donald Trump , destacando o apoio à candidata Kamala Harris.

Barack Obama exaltou Kamala Harris , chamando-a de "próxima presidente dos Estados Unidos". Ele elogiou sua capacidade de ouvir e entender as pessoas e ressaltou que a candidatura de Biden foi uma de suas melhores decisões, destacando a profunda conexão e visão compartilhada que teve com o ex-vice-presidente.

“Estamos prontos para um novo capítulo, e Kamala está pronta para esse trabalho”, afirmou Obama, criticando Trump ao comparar seu comportamento ao de um “vizinho irritante” que “não se importa com a perda de liberdade reprodutiva das mulheres”.

Michelle Obama também se pronunciou, criticando a visão limitada de Trump e ressaltando a lealdade de Kamala Harris ao país. “Trump fez de tudo para incitar medo. Ele é conhecido por ser trapaceiro e por não apresentar propostas concretas. Kamala entende a importância das oportunidades, e não há outra escolha a não ser ela e Tim Walz”, afirmou Michelle, enfatizando que Trump tem uma visão míope e faz declarações misóginas e falsas.

Durante a convenção, os delegados democratas oficializaram a candidatura de Kamala Harris, que aceitou a nomeação durante um comício transmitido de Milwaukee. Kamala prometeu trabalhar para criar um novo caminho para o futuro e expressou sua gratidão pelos serviços de Biden.

O governador de Minnesota, Tim Walz, também se preparou para um confronto com seu rival republicano, J.D. Vance, no debate vice-presidencial marcado para outubro. “A alegria pode ser encontrada em qualquer lugar, e é aqui que encontro minha alegria. Vamos ter uma conversa no palco”, disse Walz.

Kamala Harris, ao aceitar a nomeação, reforçou o compromisso de sua campanha com o povo americano, prometendo um futuro melhor e inovador.