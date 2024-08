Divulgação/SSP Jovem foi estuprada por 10 homens

Uma garota de 13 anos foi vítima de estupro coletivo por 10 homens, em Praia Grande, cidade do litoral de São Paulo. Os suspeitos que cometeram o crime estão entre adultos e menores de idade.

A jovem foi abusada pelo grupo de homens após marcar um encontro com o namorado, que possui 15 anos. De acordo com informações da Polícia Civil de São Paulo, a menina ficou desparecida por dois dias e a família registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento.

A polícia informou que o número de suspeitos que cometram os os abusos ainda é incerto. Segundo a delegada do caso, Lyvia Cristina Bonella, da Delegacia de Defesa da Mulher de Praia Grande, contou para a TV Tribuna que o crime foi comeito por "aproximadamente de 10 a 12 rapazes entre adolescentes e adultos".

O encontro foi combinado pelo pró´rio namorado da vítima. Quando a jovem chegou ao local, ele estava acompanhado por outros rapazes. A garota teria negado a se relacionar com os homens, mas foi forçada a realizar o ato. oS criminosos deram bebida alcóolica para ela e a estupraram em três locais diferentes, em grupo.

Após voltar para a casa após dois dias, a jovem não relatou aos pais sobre o abuso que sofreu. Entrentanto, os criminosos gravaram o estupro e o vídeo foi circulado em grupos de mensagens. Uma conhecida da família teve acesso às imagens e reconheceu a vítima. Ela, então, reportou o crime para os pais da menina e eles foram à Delegacia da Mulher de Praia Grande para registrar a denúncia

A jovem, então, foi à delegacia e relatou o ocorrido. A delegada não entrou em detalhes sobre o relato da garota por ser um caso de estupro de vulnerável, mas categorizou o caso como um "ato animalesco". "Ela não tem capacidade de consentir o ato sexual, então qualquer pessoa que praticar o ato sexual com uma menina de 13 anos está praticando estupro de vulnerável", afirmou Lyvia Cristina Bonella à TV Tribuna.

Até agora, a polícia já identificou cinco pessoas, um adulto de 18 anos e quatro adolescentes. Enquanto os menores de idade foram encaminhados ao Ministério Público do estado, o o adulto está sob responsabilidade da Polícia Civil, O orgão deverá indiciá-lo por estupro de vulnerável.

