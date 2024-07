O projeto do prédio residencial Monolyt, que está sendo construído em Balneário Camboriú, Santa Catarina, recebeu o Urban Design Architecture Awards 2024, um prêmio internacional de arquitetura. Reprodução: Flipar

Criado pela Architects Office para a construtora Blue Heaven, o projeto integra elementos da natureza para preservar a paisagem, na Praia do Estaleiro. Reprodução: Flipar

O traçado simula o percurso do rio e do mar. E incorpora uma grande rocha natural, semelhante a uma caverna, que leva as pessoas a uma área de lazer com piscinas e academia. Reprodução: Flipar

Outra novidade em 2024 foi o réveillon. Além dos fogos e dos shows na Praia Central, houve um espetáculo de drones importados de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Reprodução: Flipar

Balneário Camboriú tem 7 dos 10 maiores prédios do Brasil. Seus arranha-céus compõem a paisagem do cartão postal da cidade. Reprodução: Flipar

No momento, o maior é o One Tower (foto), inaugurado em dezembro de 2022. Ele tem 290 metros de altura, com 84 andares, sendo 4 destinados ao lazer. Em seguida, há o Yachthouse, com 281m Reprodução: Flipar

Em 5º lugar no Brasil, temos o Infinity Coast, com 234 metros. Ele começou a ser construído em 2013 - o que mostra que faz tempo que a cidade se planejou para chamar atenção pelos empreendimentos gigantescos. O edifício foi inaugurado em 2019. São 66 andares, com vista para a Praia Central. Reprodução: Flipar

Entre os 10 maiores, a cidade ainda tem o Vitra (226m) e o Sapphire (215). Mas não para por aí. Fora do Top-10, há os grandiosos Epic Tower (190m), o Millenium Palace (177, foto), Splendia Tower (175) e Villa Serena (164). No conceito atual, um arranha-céu é qualquer prédio que tenha pelo menos 150 metros. O Brasil tem 30 arranha-céus. Reprodução: Flipar

E Balneário Camboriíu se prepara para ter o segundo maior prédio das Américas. Está em construção o Triumph Tower, que terá 509 metros com 140 andares, atrás apenas do One Trade Center, em Nova York, que tem 541 metros. Reprodução: Flipar

A localização de Balneário também ajuda a puxar o turismo. A cidade fica a 200 km de Curitiba, o que atrai os paranaenses. Já para capitais como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, as distâncias são significativas, mas de avião não passa de duas horas de voo. Reprodução: Flipar

Balneário Camboriú não tem aeroporto. A cidade é servida pelo terminal aéreo de Navegantes, a cerca de 30 km. Balneário também fica perto do parque de diversões Beto Carrero, o maior do Brasil. Dá meia hora de carro. Reprodução: Flipar

Balneário também fica a aproximadamente 40 km de Blumenau (foto), cidade que tem a tradicional Oktoberfest, festival de cerveja, cultura e alimentação alemã, em outubro. São milhares de turistas anualmente na região no período. Reprodução: Flipar

A principal praia de Balneário Camboriú é a Praia Central, talvez o grande cartão-postal da cidade, que tem ainda Laranjeiras, Estaleirinho, Amores, Taquaras, Taquarinhas, Buraco, entre outros. Reprodução: Flipar

Balneário Camboriú tem ainda um teleférico e uma roda gigante que atraem pessoas de todas as idades. Reprodução: Flipar

Camboriú também tem um Cristo Redentor, bem diferente da estátua do Rio de Janeiro. É chamado de Cristo Luz. Reprodução: Flipar

A cidade tem ainda a Ilha das Cabras (foto), o Morro do Careca, diversas opções de turismo, lojas de souvenir e até um bondinho para turistas. O Boulevard de San Miguel é muito lindo também. Reprodução: Flipar

Especialistas acreditam que o local começou a se popularizar na década de 1960, quando Balneário Camboriú se desmembrou de Camboriú, hoje focada na agricultura. Ainda naquela década, Balneário teve o acesso facilitado, com a chegada da estrada BR-101. Reprodução: Flipar