Reprodução/TV Globo Acidente entre ônibus e micro-ônibus em São Paulo

Um acidente entre um ônibus e um micro-ônibus deixou seis mortos na Rodovia Irineu Penteado, em Ipeúna, no interior de São Paulo , na manhã desta segunda-feira (8).

De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, dez pessoas estavam nos veículos, sendo que quatro ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Ipeúna, o Hospital Santa Casa de Rio Claro e o Pronto-Socorro de Charqueada.

A Defesa Civil ainda comunicou que quatro das vítimas morreram no local, enquanto outras duas até foram levadas ao Hospital de Rio Claro, mas não resistiram aos ferimentos.

O ônibus ficou com a frente batida, enquanto o micro-ônibus, que pertence à Prefeitura de São Pedro e transportava pacientes, ficou completamente destruída.

Para atender a ocorrência, Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e Perícia foram ao local. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

A batida causou um trânsito intenso na região, já que as duas pistas precisaram ser interditadas.

