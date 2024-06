Reprodução: Pixabay - 25/04/2023 Robert Kennedy Jr é candidato à presidente dos Estados Unidos

Considerado o candidato da "terceira via" na eleição dos Estados Unidos , Robert F. Kennedy Júnior , sobrinho do ex-presidente John Kennedy , disse nesta sexta-feira (28) que aceita substituir John Biden e concorrer pelo Partido Democrata .



Em uma entrevista o apresentador Chris Cuomo, John Kennedy foi questionado sobre a possibilidade de conversar com os democratas sobre assumir a vaga de Biden. "É claro que eu falaria com eles. Isso me colocaria nas urnas sem que ninguém tentasse me tirar", respondeu.

A declaração acontece após Biden ser extremamente criticado por seu desempenho no debate da emissora CNN. Na ocasião, o atual mandatário dos EUA teve vários momentos ruins ao ser confrontado pelo adversário Donald Trump, do Partido Republicano.

Em comício na Carolina do Norte, Biden admitiu que tem dificuldade para se locomover e para se expressar . Ainda assim, o líder norte-americano falou que "sabe dizer a verdade" e que é a melhor opção para a população dos Estados Unidos.

Um assessor do atual presidente dos Estados Unidos também confirmou que Biden será candidato à reeleição. A disputa pela Casa Branca acontece em 5 de novembro deste ano.





Quem é Robert F. Kennedy Júnior?

Robert é sobrinho do ex-presidente John Kennedy, que assumiu a Casa Branca de 1961 a 1963, quando foi assassinado em um evento público em Dallas. Apesar disso, o agora candidato à presidência é rompido com seus familiares, que apoiam Biden.

Robert é doutor em direito pela London School of Economics e sempre advogou pela defesa do meio ambiente, indígenas e fontes de energia renováveis.

Ainda assim, nos últimos anos, o candidato ficou conhecido por ser um ativista antivacina, espalhando notícias falsas contra diversos imunizantes, inclusive durante a pandemia da Covid-19.

Considerado um "outsider", Robert tem 10% das intenções de votos e possui chances remotas de competir com Joe Biden e Donald Trump, os pré-candidatos dos dois principais partidos políticos dos EUA.

