Eduardo Bolsonaro chama golpe na Bolívia de "mentirinha" e "encenação" De acordo com Eduardo Bolsonaro, invasão do exército ao palácio presidencial da Bolívia foi "golpe de mentirinha" de Luis Arce, presidente do país

Home

Último Segundo

Eduardo Bolsonaro chama golpe na Bolívia de "mentirinha" e "encenação"