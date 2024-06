Reprodução/redes sociais Festa junina de Corumbá acontece enquanto incêndio toma conta do Pantanal

A Prefeitura de Corumbá , no Mato Grosso do Sul , foi extremamente criticada nas redes sociais, nesta segunda-feira (24), após um vídeo mostrar a comemoração de São João com um incêndio na mata do Pantanal ao fundo. Em imagens amplamente divulgadas, é possível ver uma densa cortina de fogo e fumaça no horizonte, enquanto a população comemorava a tradicional festa junina.

A cena foi captada pela própria administração municipal de Corumbá, cidade localizada a mais de 450 km de Campo Grande, mas foi excluída do perfil posteriormente. Ainda assim, internautas cortaram um trecho e divulgaram nas redes sociais. Veja abaixo.

Prefeitura no MS faz festa junina em meio a incêndio na região e atitude gera críticas na web



Veja ⤵ pic.twitter.com/wgu3h8wF9l — Bahia Notícias (@BahiaNoticias) June 24, 2024

Nas publicações da Prefeitura, diversas pessoas condenaram a comemoração em meio ao incêndio. "Realmente estamos testemunhando um colapso humanitário, e os seres humanos conseguem fazer festa em cima dos escombros da civilização. Selvagem e surreal", disse uma internauta.

"Festa e muito fogo! Que irresponsabilidade das autoridades permitir acontecer uma festa numa situação dessa!", declarou outra. Falta de respeito isso... Vocês estão lidando como se tudo tivesse tudo bem... Minha casa está cheia de fumaça e fuligem", comentou uma terceira internauta, que diz ser moradora no município.





Repercussão

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) aproveitou o caso para criticar a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cobrando, principalmente, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente.

"Esse vídeo foi gravado em Corumbá (MS). O pantanal está em chamas e a claque que diz defender o meio ambiente sumiu. Por que será? Onde está Marina Silva? Onde estão os artistas globais? Todos em silêncio, afinal, é o governo do painho", escreveu Kataguiri.

Já o Instituto SOS Pantanal, um dos principais quando o assunto é meio ambiente, também fez um vídeo sobre o caso. "Cenas tristes que viralizaram. O Pantanal arde em chamas novamente, e mais um ano enfrentamos o que está se tornando o 'novo normal'", diz a legenda do vídeo.





Estado de emergência

O governo de Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência devido aos incêndios no Pantanal . O decreto foi publicado nesta segunda-feira (24), no Diário Oficial do Estado.

Os incêndios que afetam o Pantanal este ano já ultrapassaram o número registrado em 2020, ano de devastação recorde para o bioma. O decreto não indica quais cidades serão favorecidas pela medida de urgência.

A área queimada no Pantanal em 2024 já chegou a 627 mil hectares, sendo 480 mil hectares em Mato Grosso do Sul e 148 mil em Mato Grosso, segundo os últimos dados de domingo (23), do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (LASA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.