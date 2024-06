Reprodução Inmet Massa de ar seco traz baixa umidade para maior parte do país, e Inmet alerta para tempestades no RS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para esta quarta-feira (19) destacando a baixa umidade que continua afetando estados de quatro regiões do Brasil, com maior impacto no Centro-Oeste. Segundo o Inmet, essa condição deve prevalecer ao longo do inverno, período conhecido pela estiagem.

Além disso, o órgão também lançou um aviso de "Perigo" devido à previsão de tempestades no Rio Grande do Sul. Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, explicou que a baixa umidade é causada por uma massa de ar seco, consequência de um anticiclone em altos níveis que está bloqueando a chegada de frentes úmidas.

"Esse bloqueio vai atuar ao longo da semana e vai proporcionar às chuvas ficarem mais concentradas na faixa norte da região Norte, e também na faixa litorânea da região Nordeste", disse, ao GLOBO.



Ramos detalhou que essa condição vai persistir durante a semana, concentrando as chuvas na faixa norte da região Norte e no litoral do Nordeste. No Norte, espera-se pancadas isoladas em capitais como Boa Vista, Manaus, Belém e Macapá, com temperaturas elevadas, como máxima de 35°C em Belém e 33°C em Manaus. Já no Nordeste, todas as capitais devem ser afetadas pelas chuvas, exceto Teresina e São Luís. Em Salvador, as temperaturas variam de 22°C a 28°C, enquanto no Recife variam de 24°C a 29°C.

No Sudeste, a massa de ar seco está elevando as temperaturas nos últimos dias do outono. No Rio de Janeiro, os termômetros podem chegar a 32°C, com mínima de 16°C. Em São Paulo, a máxima será de 30°C e mínima de 14°C.

Em relação ao Rio Grande do Sul, uma frente fria formada no fim de semana continuará influenciando o estado ao longo da semana, especialmente devido a um centro de baixa pressão que se desenvolverá na região. O Inmet emitiu um alerta de "Perigo" para tempestades, com chuvas que podem alcançar até 100 mm/dia e ventos intensos de pelo menos 60 km/h até a manhã de quarta-feira.

Porto Alegre e Florianópolis também devem registrar pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia, com temperaturas variando entre 20°C e 23°C na capital gaúcha, e entre 19°C e 26°C na capital catarinense.

