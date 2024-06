Foto: Gustavo Gloria – Ascom/MDHC Silvio Almeida durante discurso na Parada LGBTQIA+

Silvio Almeida , ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, discursou na Parada LGBTQIA + de São Paulo neste domingo (2). Em um trio elétrico, o ministro discursou em favor das famílias brasileiras, sejam elas com integrantes LGBTQIA + ou não.

“Nós estamos aqui, ao contrário do que dizem, para proteger as famílias. Eu não quero que nenhuma mãe tenha que chorar a morte de um filho. Eu não quero que nenhum pai tenha que chorar a morte do seu filho. Quero que todas as mães e os pais possam saber que seus filhos, independente de quem eles sejam, de como eles quiserem amar, que eles vão voltar pra casa vivos. Vão ter uma vida digna, vão ser respeitados”, afirmou Silvio Almeida em discurso.

Ao defender a família, Almeida utiliza um termo muito utilizado por grupos políticos conservadores e religiosos que afirmam que a população LGBTQIA+, utilizando esse argumento para reduzir direitos como o casamento homoafetivo.

Outras figuras políticas apareceram na Parada

Além de Silvio Almeida, a Parada LGBTQIA+ contou com a presença de outras figuras políticas . A deputada federal Erika Hilton também discursou no trio elétrico e afirmou que o evento manda um recado para “essa gente cafona, feia, nefasta” e que “as LGBTs vão construir a democracia brasileira”.

“Não abriremos mão da nossa humanidade. Marcharemos nesta tarde retomando a bandeira brasileira nas nossas mãos”, completou a deputada. Hilton também reforçou para que os presentes exerçam o voto nas eleições municipais que acontecem no segundo semestre: “Não deixem de ir às urnas. Não deixem de votar. Não deixem de eleger políticos que representam vocês e os seus direitos.”, concluiu.

O tom político também está no tema da Parada em 2024. O tema do evento é “basta de negligência e retrocesso no legislativo: vote consciente pelo direito da população LGBT+”