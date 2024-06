Inmet Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de "Perigo Potencial" para geadas nas regiões Sul e Sudeste. No Sul, o risco abrange o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No Sudeste, há alerta para o sul de Minas Gerais e uma parte do norte de São Paulo e Rio de Janeiro. No estado gaúcho, não há previsão de chuva.

A advecção, que é a transmissão de calor pelo deslocamento horizontal de uma massa atmosférica, motivou o alerta de geada no Sul. Ele cobre áreas desde o norte do Rio Grande do Sul até a fronteira com São Paulo, incluindo Curitiba.

No Sudeste, o alerta de geada de "Perigo Potencial" atinge São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com destaque para o sudoeste de Minas Gerais e áreas na fronteira com os outros dois estados.

No Nordeste, há alertas de "Perigo Potencial" para chuvas intensas e acumulado de chuvas no Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e em outras áreas.

No Norte, o alerta é para chuvas intensas no Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. No Centro-Oeste, não são esperadas chuvas.

O Inmet fez previsões para junho, esperando chuvas acima da média em algumas áreas do Norte e Nordeste, enquanto no Centro-Oeste e Sudeste, além de parte do Norte e Nordeste, as chuvas devem ficar próximas ou abaixo da média.

Quanto às temperaturas, devem ficar acima da média no Brasil, com possibilidade de excesso de calor em áreas centrais. As temperaturas podem ultrapassar 26ºC no Norte e Nordeste, variar entre 20ºC e 24ºC no Centro-Oeste e norte da região Sudeste, e ser inferiores a 20ºC na região Sul, com áreas de maior altitude podendo registrar valores próximos ou inferiores a 14ºC. Geadas podem ocorrer ao longo do mês em locais de maior altitude.

