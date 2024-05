Reprodução/redes sociais Cigana Suyane Breschak

A polícia prendeu a cigana Suyane Breschak pelo envolvimento na morte do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond , no Rio de Janeiro. A cigana acumula cerca de 305 mil seguidores em uma rede social e cobra até R$ 3 mil por consulta. A mulher foi localizada pela polícia na última terça-feira (28) em Cabo Frio , Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Suyane é apontada como cúmplice do crime, que tem Júlia Andrade Cathermol Pimenta como principal suspeita pelo assassinato, que está foragida. Segundo autoridades, Luiz Marcelo morreu após comer um brigadeirão envenenado com 50 comprimidos de Dimorf .

A investigação aponta que Júlia e Suyane se conhecem há 12 anos, com a cigana tendo realizado “trabalhos” para Júlia e alguns ex-namorados. Na delegacia, Suyane afirmou que Júlia contraiu uma dívida de R$ 600 mil com a amiga e pagava R$ 5 mil mensais há cinco anos.

Suyane foi encontrada pela polícia após a prisão de um homem, também na cidade de Cabo Frio, que estava dirigindo o carro de Luiz Marcelo. O automóvel foi utilizado para amortizar a dívida de Júlia em cerca de R$ 75 mil. O homem afirmou aos policiais que conhecia Suyane, e foram encontrados ainda dois computadores e um celular.

O marido de Suyane esteve presente na delegacia e admitiu que conhecia o carro. A Polícia ainda afirma que a cigana tentou vender jóias e outros objetos de valor do empresário que foram entregues por Júlia.