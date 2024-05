Reprodução Júlia Andrade Cathermol Pimenta e o namorado

O empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, encontrado morto em seu apartamento no Engenho Novo, Zona Norte do Rio, pouco antes de falecer, parecia estar animado com um novo capítulo em sua vida amorosa. Conforme relatos de amigos e parentes, ele compartilhou sua felicidade com o novo relacionamento, apontando Júlia Andrade Cathermol Pimenta como sua companheira.

Bruno Luiz Ormond, primo de Luiz Marcelo, descreveu ao jornal O GLOBO a vítima como um homem simples e reservado, destacando sua recente aproximação com Júlia após a perda dos pais. Segundo Bruno, a mãe de Luiz desaprovava o relacionamento dos dois, mas após seu falecimento, Júlia viu uma oportunidade de se reaproximar.

"Ele era um homem bondoso e sozinho. Virou a vítima perfeita. A mãe do Luiz não gostava da Júlia. Quando viva, era contra o relacionamento deles. Assim que a mãe dele partiu, no início do ano, ela (Júlia) viu uma oportunidade de se reaproximar dele", afirmou o primo.

O empresário, conhecido carinhosamente como Marcelinho, enfrentava problemas de saúde e solidão, recebendo pensão por invalidez devido a um ferimento anterior. Além disso, herdou propriedades após a morte de seus pais, tornando-se um alvo potencial para interesses financeiros.

"Ela fez isso por dinheiro. Por pouco dinheiro. Ele não era um homem rico. Ela estava tentando fazer união estável com Marcelo. Júlia dizia que queria ajudá-lo a fazer investimentos com o dinheiro dele. Por isso, decidiram abrir uma conta conjunta."

Segundo relato de Suyane Breschak, acusada de ser cúmplice no caso, Júlia teria se apropriado de itens de valor do apartamento do casal e estaria planejando investimentos com o dinheiro da vítima.

O delegado Marcos André, da 25ª DP (Engenho Novo), revelou que as autoridades estão em busca de Júlia e pediram a colaboração da população por meio do Disque Denúncia.

