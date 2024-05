Divulgação Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) liberou a operação de voos comerciais na Base Aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre





Na próxima segunda-feira (27), está programado para ocorrer o primeiro voo comercial a pousar na Base Aérea de Canoas, localizada na região metropolitana de Porto Alegre. O espaço foi autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), na última quarta-feira (17), a receber a operação de voos comerciais, devido às enchentes.

O voo trará passageiros do aeroporto de Congonhas e a previsão de chegada do voo é às 8h.

Já o retorno para São Paulo ocorrerá às 9h30. O último voo agendado para o dia está programado para chegar às 14h, vindo do Aeroporto de Guarulhos. Em seguida, partirá de volta para São Paulo às 15h30.

Como reportado anteriormente, os passageiros realizarão embarques e desembarques no Park Shopping Canoas , localizado a cerca de quatro quilômetros do terminal da Aeronáutica.

A Fraport contratou ônibus para transportar os passageiros entre o shopping e a Base Aérea de Canoas, facilitando os deslocamentos para as partidas e chegadas das aeronaves.

As companhias Gol e Azul também já oferecem voos para a Base Aérea de Canoas, com as primeiras chegadas e partidas previstas para o dia 1º de junho.

Autorização da Anac



Essa medida foi tomada como resposta ao fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho , em Porto Alegre, desde o início de maio, devido às tempestades que afetaram o estado gaúcho.

Até o momento, não há previsão para a reabertura do aeroporto.

Com essa decisão, a Base Aérea de Canoas está autorizada a realizar operações civis, como o transporte de passageiros e cargas, com a Fraport sendo responsável por essas atividades, enquanto as operações no Aeroporto Salgado Filho permanecerem suspensas.

O governo federal anunciou que vai operar 134 voos por semana para o Rio Grande do Sul na Base Aérea de Canoas, visando atender aproximadamente 30 mil passageiros semanalmente. Isso foi afirmado pelo ministro da Secretaria Extraordinária, Paulo Pimenta (PT-RS).

A administração do terminal de Porto Alegre deverá estender a suspensão dos voos, com um aviso oficial, conhecido como Notam, a ser emitido pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) da Aeronáutica, prolongando o período de inatividade do aeroporto por mais 90 dias.

