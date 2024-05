Reprodução A adaptação do local para atender às demandas aeroportuárias será realizada pela Fraport





As autoridades aeroportuárias, a operadora do Aeroporto de Porto Alegre e as companhias aéreas chegaram a um acordo para a continuidade das operações aéreas no Rio Grande do Sul.

O cenário que se desenha é de adaptação com o ParkShopping Canoas emergindo como o local escolhido para funcionar como terminal de passageiros dos voos que utilizarão a base Aérea de Canoas durante uma malha aérea emergencial.

Segundo informações apuradas pela CNN Brasil, o trajeto dos passageiros seguirá um padrão distinto do habitual. Após o check-in e os procedimentos de segurança, os passageiros serão conduzidos ao embarque, localizado no térreo do edifício do ParkShopping Canoas.

Em seguida, embarcarão em ônibus que os levarão até a Base Aérea, situada a cerca de 4 km do shopping. Uma particularidade dessa operação é que as bagagens deverão ser levadas pelos próprios passageiros até a porta do avião.

A adaptação do local para atender às demandas aeroportuárias será realizada pela Fraport, empresa responsável pela administração do Aeroporto de Porto Alegre.

Serão instalados equipamentos essenciais, como balcões de atendimento e balanças para pesagem de bagagens, visando garantir a eficiência e segurança do processo.

Embora seja uma operação emergencial, o setor aéreo adotará medidas excepcionais que podem impactar o conforto dos passageiros, sendo menos confortável do que um terminal aeroportuário tradicional.

A definição do horário de funcionamento tanto da Base Aérea para voos quanto do próprio shopping fora do horário comercial ainda não foi confirmada, indicando a necessidade de ajustes e coordenação entre as partes envolvidas.

Esta medida surge como alternativa diante do fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, desde o início de maio, devido às tempestades que assolaram o estado gaúcho. Até o momento, não há previsão de reabertura do aeroporto.

O governo federal anunciou que serão realizados 134 voos semanais para o Rio Grande do Sul na Base Aérea de Canoas, com uma expectativa de atendimento a cerca de 30 mil passageiros por semana, conforme declarado pelo ministro da Secretaria Extraordinária, Paulo Pimenta (PT-RS).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp