Desde fevereiro deste ano, Anic de Almeida Peixoto Herdy está desaparecida. Durante este período, no entanto, várias mensagens foram enviadas ao marido dela, todas originadas do celular que costumava ser usado por Anic.

De acordo com informações divulgadas pelo programa Fantástico, da Rede Globo, as primeiras mensagens enviadas do celular de Anic ao seu marido tinham um tom ameaçador, alegando que Anic havia sido sequestrada e exigindo um resgate milionário.

Os sequestradores pediram dinheiro em troca da advogada – ao todo, pediram R$ 4,6 milhões , o que foi pago por Benjamin Cordeiro Herdy, seu esposo, em dinheiro e bitcoins.



Nos dias seguintes, as mensagens continuaram com instruções sobre a entrega do dinheiro, indicando Lourival Correa Netto Fadiga, um amigo da família, como intermediário – ele foi posteriormente preso, acusado de envolvimento no sequestro.

Uma hora após a entrega do resgate de R$ 4,6 milhões, Benjamin, marido de vítima e herdeiro de um grupo educacional Unigranrio, do Rio de Janeiro, recebeu uma mensagem supostamente escrita pela esposa.



Supostas mensagens enviadas por Anic



"Querido Benjamin, hoje é um dia muito triste para a nossa família, é o dia que definitivamente irei me separar de vocês", iniciou a mensagem.



Em seguida, a mensagem solicitava que Anic não fosse mais procurada, afirmando que ela havia se apaixonado por outra pessoa: "Meu namorado é policial civil."

Dois dias depois, outra mensagem foi enviada, desta vez para os filhos de Anic (um do primeiro casamento e um do relacionamento com Benjamin). "Fui embora do Brasil. Conheci alguém. [...] É com ele que pretendo viver", dizia o texto supostamente escrito por Anic.

A filha de Anic então respondeu: "Se você vai me dizer isso, quero que seja pessoalmente; quero pelo menos ouvir isso da sua voz." Desconfiada, ela gravou uma conversa com o pai e Lourival, na qual perguntou por que a polícia não havia sido informada.

De acordo com informações anteriores, Benjamin recebeu uma mensagem que aparentemente era de Anic.

Na mensagem, a advogada alegava ter forjado o sequestro para fugir do país com seu amante, utilizando o dinheiro falso do resgate para financiar a fuga – a polícia está investigando a autenticidade da mensagem, levantando suspeitas sobre sua origem.

Desaparecimento

A investigação policial revelou que, no dia 29 de fevereiro, Anic foi vista pelas câmeras do Shopping Pátio Petrópolis entrando às 11h08 , vestindo um longo vestido bege e um colete jeans.

Cerca de 20 minutos depois, ela optou por usar as escadas em vez dos elevadores, possivelmente para evitar as câmeras.

Às 11h30, Anic caminhava pela praça do shopping, olhando para o telefone. Três minutos depois, foi vista saindo do shopping e atravessando a rua.

Às 11h48, as câmeras registraram o carro de Lourival, ex-funcionário da família, passando pela Rua General Osório. Quando o carro se aproximou, Anic entrou no veículo.

Investigação

A polícia considera Lourival, seus filhos Maria Luiza Vieira Fadiga e Henrique Vieira Fadiga, além de sua amante, como os principais suspeitos do sequestro da advogada Anic.

Segundo o Ministério Público do Rio (MPRJ), Lourival foi o cérebro por trás do crime. Sendo amigo e funcionário da família por cerca de três anos, ele conhecia bem a rotina de Anic e tinha acesso aos seus cartões de crédito e senhas.

No dia do desaparecimento, Lourival foi flagrado pelas câmeras de segurança dirigindo o carro em que Anic entrou antes de desaparecer. Ele também utilizou o dinheiro do resgate para fazer compras de grande valor e não comunicou à polícia ou a Benjamin que havia encontrado Anic naquele dia.

A investigação sugere a possibilidade de um 'envolvimento amoroso' entre Anic e Lourival, conforme o depoimento de uma testemunha, embora isso não tenha sido comprovado nem considerado como motivação para o sequestro.

Os investigadores também não descartam que o sequestro possa ter sido planejado com a ajuda de Anic. Lourival, seus filhos e sua amante estão presos, enfrentando acusações de extorsão mediante sequestro pelo MPRJ.

