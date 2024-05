Reprodução Antônio Gregório de Almeida morreu aos 62 anos





Na última segunda-feira (20), Antônio Gregório de Almeida , de 62 anos, proprietário de uma famosa lanchonete de cachorro-quente em Curitiba, morreu após um incidente com um motoboy. Gregório foi empurrado por um motoboy, caiu, bateu a cabeça e sofreu um traumatismo craniano.

Desde 1999, Gregório e sua esposa estavam a frente da Lanchonete Esquina Dog, empreendimento aberto quando o casal decidiu investir em um carrinho de cachorro-quente com as economias que tinham na época.

Clientes do estabelecimento, em entrevista ao UOL, relataram que Antônio tinha um jeito de tratar todos como se fossem parte de sua própria família.

Elaine Dalagassa, uma esteticista de 46 anos e cliente fiel há mais de duas décadas, expressou que Antônio era como um membro da família para ela, destacando sua habilidade em lembrar o nome de cada cliente.

Herley Mehl Amancio Garbuio, engenheiro eletricista e amigo próximo de Antônio, também compartilhou seus sentimentos sobre a trágica perda do empresário. Herley enfatizou que nunca testemunhou qualquer comportamento agressivo ou violento por parte de Antônio em relação aos funcionários, ou clientes.



"Eu era praticamente de casa. Fazíamos churrasco, bebíamos umas, viajamos três vezes para Foz do Iguaçu e ele sempre com uma serenidade grande. Era como um pai para todos. Conhecia e sabia o nome de todos os clientes. Nunca vi nenhuma situação que pudesse dizer ao contrário", relatou Herley.

Antônio deixa esposa, três filhas e seis netos. Seu velório aconteceu na última segunda-feira (20), no Cemitério Paroquial de Orleans, em Curitiba.



