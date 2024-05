Reprodução Antônio Gregório de Almeida morreu aos 62 anos





Antônio Gregório de Almeida, 62 anos, proprietário de uma famosa lanchonete de cachorro quente em Curitiba, morreu após um incidente com um motoboy. O caso, que ocorreu no bairro Uberaba, está sob investigação das autoridades locais.

Segundo informações da delegada Camila Cecconello, Antônio foi empurrado pelo motoboy durante um desentendimento, resultando em uma queda que provocou um traumatismo craniano fatal. O suspeito do empurrão, cujo nome não foi divulgado, encontra-se foragido, conforme comunicado da polícia.

A briga teria começado devido a uma questão relacionada ao troco de uma entrega realizada pelo funcionário, que trabalhava no estabelecimento há quatro anos. A Polícia Militar foi acionada e Antônio foi socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Inicialmente, a Polícia Civil tem tratado o caso como lesão corporal seguida de morte, enquanto prossegue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

A lanchonete, conhecida como Lanchonete Esquina Dog e presente na região desde 1999, utilizou suas redes sociais para lamentar a perda de seu fundador e proprietário.

Em comunicado, a empresa expressou profundo pesar pela morte de Antônio Gregório de Almeida, destacando seu legado e deixando uma mensagem de despedida: “Que Deus o receba, descanse em paz”.

