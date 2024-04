Reprodução/X Homem se incendiou em frente ao tribunal de Nova York

Um homem ateou fogo no próprio corpo nesta sexta-feira (19), em frente ao tribunal de Nova York , nos Estados Unidos , onde acontece o julgamento do ex-presidente Donald Trump . Em imagens que circulam nas redes sociais, a pessoa aparece se contorcendo no chão em meio às chamas.

Nas imagens, é possível ver um outro homem utilizando um extintor para apagar o fogo. De acordo com a CNN dos Estados Unidos, ambulâncias chegaram rapidamente no local e levaram o homem para um hospital. Ainda não se sabe o estado de saúde dele e o que motivou o ato. O caso está sendo investigado pela Polícia de Nova York.

Segundo uma testemunha entrevistada pelo NY Post, "o homem estava sentado em um banco dentro do parque quando, de repente, jogou seus pertences no chão e se encharcou com algum líquido antes de pegar fogo".

Outra testemunha, que preferiu não se identificar, revelou que o homem jogou panfletos no ar antes de se incendiar. Alguns panfletos faziam referência ao ex-presidente George W. Bush.

Assista abaixo - atenção, as imagens são fortes.

🚨 URGENTE — NOVA YORK

⚠️ ATENÇÃO: IMAGENS FORTES



Homem ateia fogo em si mesmo em frente do tribunal em Manhattan onde ocorre o julgamento de Donald Trump.



▫️Não se sabe a razão para o ato nem a afiliação política da pessoa; homem parecia mover o braço após policiais terem… pic.twitter.com/yiwb74Juda — Direto da América (@DiretoDaAmerica) April 19, 2024

CNN sends live as person sets himself on fire outside the Trump courthouse in New York pic.twitter.com/aRExIkrpji — Faytuks News Δ (@Faytuks) April 19, 2024





Julgamento de Trump

Ex-presidente dos EUA, Trump é acusado de falsificar documentos comerciais para ocultar o pagamento feito para obter o silêncio de uma ex-atriz pornô com quem supostamente teve uma relação extraconjugal.

A ex-atriz pornô recebeu 130 mil dólares em 2016 (458 mil reais na época) para permanecer em silêncio sobre uma relação sexual que afirma ter tido com Trump em 2006, o que ele sempre negou.

Além deste processo, o republicano responde pela tentativa de um golpe de Estado nas eleições de 2020, a interferência eleitoral na contagem de votos na Geórgia e a retirada e manuseio de documentos secretos após deixar a Casa Branca.

Os julgamentos dos outros casos, porém, devem ser realizados somente após as eleições, marcadas para novembro. Pré-candidato pelo Republicanos, ele está empatado tecnicamente com Joe Biden, atual presidente, segundo as últimas pesquisas.

