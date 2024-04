Antonio Cruz/Agência Brasil - 19/04/2023 Primeira-dama Janja Lula da Silva

José Clóvis da Silva, 83, pai da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja , faleceu na noite desta quarta-feira (10). Seu falecimento teria acontecido no Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba (PR), de acordo com o boletim de obituários da Prefeitura.

Em nota publicada nesta quinta-feira (11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que a causa da morte foi falência de múltiplos órgãos. "Em respeito a seu Clovis, a Janja e à família, peço que respeitem a privacidade deste momento", pediu o presidente.



José foi um comerciante e atualmente estava aposentado, morando na cidade de Curitiba. Antes de se mudar para o local, o homem vivia em União de Vitória, cidade que faz divisa entre o Paraná e Santa Catarina, lugar onde nasceu Janja, sua filha caçula.



Clóvis e sua família se mudaram para Curitiba quando Janja ainda era criança. Lá, seguiu sua vida como comerciante até se aposentar. Foi casado com Vani Terezinha da Silva, a Têre, até meados dos anos 1990.

A mãe de Janja faleceu em 2020, vítima da Covid-19 , não chegando a se vacinar contra a doença. Durante a pandemia, Janja fez uma publicação nas redes sociais quando seu pai foi vacinado, se lamentando pela mãe que não teve a mesma oportunidade.









