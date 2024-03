Jeferson Rudy/Agência Senado - 13.12.2023 Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

A 3ª Vara Cível do Rio de Janeiro emitiu uma sentença condenatória na última segunda-feira (11) contra o senador Flávio Bolsonaro por uso indevido de uma fotografia envolvendo duas crianças, determinando que ele indenize a jornalista e fotógrafa Ana Carolina Fernandes em R$ 15 mil. A informação é do blog do Ancelmo Gois, do GLOBO.

Flávio Bolsonaro foi considerado responsável por utilizar a imagem das crianças com propósitos políticos, onde estas exibiam a mensagem "ele não" escrita em suas bochechas. Além disso, o senador produziu uma montagem incluindo um texto que acusava as crianças de serem "militantes contra a fé" e de terem suas mentes "sequestradas pelo marxismo".

A decisão da 3ª Vara Cível fundamentou-se na utilização da imagem produzida pela autora sem sua autorização para fins políticos, o que desvirtuou a finalidade original da fotografia. Isso resultou em questionamentos à honra da autora, que teve que se explicar aos responsáveis pelas crianças sobre o uso indevido de suas imagens.

A ação foi representada pelos advogados Carlos Nicodemos e Gabriella Barreto.

Veja a imagem:

