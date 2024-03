Reprodução/redes sociais Momento em que o policial militar mata o motorista de entregas

Lucas Marcelino Botelho, 25, foi morto com um tiro por um policial militar de folga na noite da última terça-feira (12) na cidade de Itumbiara (GO). O caso aconteceu após o policial iniciar uma briga com o entregador, em frente a um bar no setor Vila Vitória.















A motivação do início da discussão, segundo a Polícia Militar, seria porque Lucas estaria realizando manobras perigosas com sua moto. O PM, por sua vez, quis apreender o instrumento de trabalho do entregador.

Quando ambos chegaram às vias de fato, o policial ao tentar desferir um golpe com a arma em mãos, atirou em Lucas; o PM relata que o tiro foi acidental. O momento foi registrado por pessoas que testemunharam a morte do entregador. "Policial sem farda batendo no moleque... matou o moleque sem ele fazer nada, ele estava quietinho", disse uma pessoa na gravação.





Brasil - Itumbiara - Goiás.



13/03/24



Policial militar de folga (e visivelmente embriagado) assassina covardemente um jovem entregador com um tiro na cabeça.



Segundo o PM, o jovem estaria realizando manobras perigosas na rua e a arma teria disparado "acidentalmente".









Na semana passada, um caso parecido aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Um policial militar atirou em um entregador pois ele se recusou a levar o pedido até seu apartamento. O jovem chegou a ser internado em uma UTI, mas seu quadro já é considerado estável.



Além de seu afastamento, um processo administrativo interno foi instaurado pela Polícia Militar. Investigações por parte da Polícia Civil já se iniciaram.