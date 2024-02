polícia civil/ divulgação Polícia apreendeu roupas e outros materiais durante prisão de influenciador em Fortaleza

Um influenciador de 35 anos foi preso no último sábado (24) no Centro de Fortaleza, após a Polícia Civil identificar sua ligação com ao menos sete casos de estupro na capital e Região Metropolitana. As vítimas, com idades entre 15 e 40 anos, incluem uma mãe e sua filha.



Os crimes sexuais ocorreram entre os dias 18 e 24 de fevereiro, em diversos bairros, como Barra do Ceará, Montese e Itaoca, em Fortaleza, além de Cumbuco, em Caucaia, e na cidade de Tauá.

O modus operandi do agressor consistia em abordar aleatoriamente as vítimas em seus portões, ameaçando-as com a falsa alegação de estar armado e pertencer a uma facção criminosa. Após os estupros, ele chegava a fotografar as vítimas e roubar seus celulares, relatou o delegado Valdir Cavalcante de Paula Passos, titular da delegacia do 5º Distrito Policial.

A denúncia que levou à prisão partiu mãe e filha atacadas pelo homem no bairro Itaoca. A investigação conjunta do 5° Distrito Policial e da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza revelou a extensão dos crimes.



O delegado explicou que o agressor variava os veículos utilizados nas abordagens para dificultar sua identificação, alternando entre carro, bicicleta e moto.

Apesar de se apresentar como influenciador, com mais de 90 mil seguidores nas redes sociais, suspeita-se que o homem também estivesse envolvido na venda de veículos fraudados, conhecidos como "veículos de estouro".

"Conseguimos apreender diversos objetos na casa dele, como roupas, balaclava e outros equipamentos. Também vamos averiguar se ele também praticava esses crimes em meio virtual", disse Valdir Passos.

O agressor, natural de Minas Gerais, já tinha antecedentes criminais por crimes sexuais em outras regiões do país. Ele foi autuado em flagrante por estupro, roubo e extorsão.