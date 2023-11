Reprodução Frederick Wassef

O Rolex dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi recomprado pelo advogado Frederick Wassef em dinheiro vivo a mando do general Mauro Lourena Cid, pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, de acordo com um relatório do FBI e compartilhado com a Polícia Federal, divulgado pela GloboNews.



A versão contradiz a defesa do advogado, que, em agosto, prestou depoimento à PF alegando que foi aos Estados Unidos comprar o relógio, mas negou que tenha sido a mando de Cid.

Wassef foi alvo de busca e apreensão e atualmente dois celulares estão em posse da PF.

Em nota à GloboNews, Wassef disse que a informação é "falsa e mentirosa" e que o FBI não descobriu "nada de novo" e que teria reforçado apenas o que ele teria dito à PF "meses atrás", de que teria recomprado o Rolex.

Esta é a primeira leva de documentos recebidos pela PF sobre o caso. A investigação conjunta visa apurar irregularidades contábeis promovidas pelo clã Bolsonaro após receber joias do governo saudita.

A PF deve enviar uma equipe aos Estado Unidos para ouvir depoimentos, reunir informações de quebras de sigilo de contas no exterior e ter acesso a dados de imóveis dos alvos.

A PF apura uma série de irregularidades cometidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no exercício da Presidência. Além do relógio Rolex recebido por autoridades sauditas, o ex-presidente também recebeu um relógio Patek Philippe, do governo do Bahrein. Juntas, as joias foram vendidas por US$ 68 mil, equivalente a pouco menos de R$ 347 mil na cotação da época, de acordo com a PF.

Através do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele recebeu cinco itens da marca Chopard do governo saudita, ainda em 2021: uma caneta, um anel, um par de abotoaduras, um rosário árabe e um relógio.

O kit de joias da marca Chopard que foi enviada a Jair Bolsonaro (PL) por autoridades sauditas esteve à venda em um site norte-americano de leilões em fevereiro deste ano. Entretanto, os itens não foram comprados.

De acordo com o site "Live Auctioneers", o lance inicial para adquirir os itens de luxo era de US$ 50 mil (cerca de R$ 245 mil) na cotação atual, e o valor estimado para vender as joias era entre US$ 120 mil e US$ 140 mil (entre R$ 588 mil e R$ 686 mil).