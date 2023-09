Reprodução: Flipar De acordo com o alerta emitido pela MetSul, os estados mais impactados serão Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nos quais a maioria das cidades deverá enfrentar temperaturas acima dos 40ºC.

Uma massa de ar quente chegou no Brasil nesta semana, fazendo com que a temperatura atinja a casa dos 40ºC em algumas regiões do país, mesmo que ainda estejamos oficialmente no inverno.



Os estados mais afetados serão Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão.

Essa massa de ar quente deve permanecer no país até a próxima semana e o pico da temperatura deve ocorrer entre o fim desta semana e o começo da próxima.

Segundo a MetSul Meteorologia, a onda de calor é "excepcional" e deve fazer com que haja quebra de recorde de temperatura no mês de setembro.

A região Centro-Oeste será a mais afetada, onde a maioria das cidades deve observar os termômetros acima de 40ºC. Principalmente próximo ao Pantanal, onde a temperatura deve bater até 45ºC. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) diz ainda que Cuiabá (MT) deve ser a capital a atingir a maior temperatura.

No Rio de Janeiro a temperatura deve chegar aos 40ºC.

Em cidades no interior paulista, com destaque para regiões oeste, noroeste e norte do estado, a temperatura também bate 40ºC. Já na capital, as marcas podem se aproximar de 37ºC a 39ºC.

Não há previsão de chuva em São Paulo nos próximos dias. O CGE alerta ainda que essas condições meteorológicas dificultam a dispersão de poluentes, além de favorecer a formação e propagação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar principalmente nos grandes centros urbanos.

Em Minas Gerais, as regiões mais atingidas pelo calor são a do Triângulo Mineiro e o noroeste do estado.

Além da temperatura alta, a umidade estará baixa. Segundo a MetSul Metereologia, a combinação desses fatores deve tornar o clima "perigoso à saúde e à vida".