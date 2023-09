Agência Brasil Índia fecha escolas e escritórios para conter vírus Nipah

O estado de Kerala, que fica no sul da Índia , tomou medidas como o fechamento de escolas, escritórios e meios de transporte público nesta quarta-feira (14) para conter a disseminação do vírus Nipah , que causou a morte de duas pessoas nos últimos dias.

Um adulto e uma criança ainda permanecem isolados no hospital, enquanto mais de 130 indivíduos foram submetidos a testes para o vírus. Esse vírus é transmitido por meio do contato com fluidos corporais de morcegos, porcos ou pessoas infectadas, conforme declarou uma autoridade estadual de saúde.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima uma taxa de mortalidade elevada para o vírus, situando-se entre 40% e 75%. Isso o torna mais letal do que o vírus da COVID-19, por exemplo, que possui uma taxa de mortalidade variando de 0,1% a 19%, dependendo do país. No entanto, é importante destacar que, embora as chances de mortalidade sejam significativamente elevadas uma vez infectado pelo vírus Nipah, ele é consideravelmente menos contagioso do que o coronavírus.

Desde o dia 30 de agosto, duas pessoas infectadas faleceram devido ao quarto surto do vírus no estado desde 2018. Isso levou as autoridades a declarar áreas de contenção em pelo menos sete vilarejos no distrito de Kozhikode. Para conter a propagação, medidas de isolamento rigorosas foram implementadas, incluindo a colocação em quarentena de equipes médicas que tiveram contato direto com infectados.

Segundo a Reuters, três equipes federais, incluindo especialistas do Instituto Nacional de Virologia, chegaram nesta quarta-feira para realizar mais testes e pesquisar a população de morcegos frugívoros nos vilarejos isolados.

O vírus foi identificado em 1999, durante um surto que afetou criadores de suínos e indivíduos em contato próximo com esses animais na Malásia e em Cingapura . No primeiro surto em Kerala, 21 dos 23 infectados perderam a vida, enquanto os surtos de 2019 e 2021 resultaram em mais duas mortes.

Ainda não existe uma vacina para o Nipah, e não existe uma vacina disponível para prevenir a infecção. Segundo a OMS, o tratamento principal consiste em cuidados de suporte, que envolvem o controle dos sintomas e a garantia de que os pacientes infectados recebam repouso e hidratação adequadas.