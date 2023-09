Reprodução/Twitter Deputado André Fufuca (PP-MA)

O deputado federal André Fufuca (PP-MA) foi oficializado como ministro do Esporte nesta quarta-feira (6) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com isso, viralizou nas redes sociais um vídeo em que ele pede votos para o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

Fufuca assume a pasta no lugar da ex-atleta Ana Moser, que estava à frente do ministério desde o início do ano.

Na campanha eleitoral do ano passado, Fufuca aparece ao lado de Bolsonaro em evento no Maranhão e demonstra apoio ao então candidato.



"Eu peço para quem eu acho correto. Eu peço voto para aquele que olhou para a BR-135 e inaugurou ela depois de quase 15 anos de abandono. Eu peço voto para quem colocou recurso para terminar a BR-010. Eu peço voto para mais de 2 milhões de famílias que recebem o auxílio no nosso estado. Isso quem fez foi o presidente Bolsonaro", afirmou.



Veja:

Esse é André Fufuca, o novo ministro dos esportes. Agora pergunto.



É para aprovar reforma agrária, reestatizar o que foi privatizado? Revogar a contrarreforma trabalhista? O Novo ensino médio? Se for para interesse do povo, pode se aliar até com o Satanás. Não parece ser o caso. pic.twitter.com/SLhMILnyZH — Jones Manoel - YouTube: Jones Manoel (@jonesmanoel_PE) September 7, 2023

Fufuca era líder do PP, partido que pertencia à coligação que apoiou o então presidente à reeleição.

"A gente tem uma missão, não apenas aqui, mas no Brasil inteiro que é dar a maioria absoluta para Jair Messias Bolsonaro", disse.



Ele foi eleito deputado federal em 2014 pelo PEN, hoje denominado Patriota, e apoiou Aécio Neves (PSDB) contra Dilma. Em 2022, o PP era da coligação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas Fufuca não declarou seu voto abertamente.

Em 2017, assumiu interinamente o comando da Câmara dos Deputados por ser segundo vice-presidente da Casa. Isso aconteceu porque o então presidente Michel Temer viajou para fora do país. Dessa forma, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumiu o Palácio do Planalto. O primeiro vice, Fábio Ramalho, também havia viajado.

Fufuca comandou o PP em 2021 e 2022, após a saída do ex-ministro Ciro Nogueira. Ele está no seu terceiro mandato como deputado federal. Fufuca é filiado ao PP desde 2016 e também já passou pelo PSDB e PSD.