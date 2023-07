Reprodução Deputado Paulo Bilynskyj

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro emitiu uma liminar determinando a remoção de publicações feitas pelo deputado federal bolsonarista Delegado Paulo Bilynskyj, em que ele apresenta informações falsas e gera desinformação sobre o cantos Chico Buarque e a advogada Carol Proner. A informação foi divulgada pela coluna do Ancelmo Góes.

Buarque e Proner pedem ainda indenização de R$ 50 mil por danos causados. O caso está no 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital Lagoa.



Sem provas, o deputado acusou Buarque de usar sua influência para ajudar na escolha de Proner, sua esposa, para um cargo de assessoramento no BNDES.



As publicações, que já foram excluídas, mostravam o casal ao lado da primeira-dama, Janja, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os dizeres "Foi pela democracia, confia" e "Mulher de Chico Buarque ganha cargo no BNDES. Ele ainda escreve na legenda: "A mão da Lei Rouanet chega a coçar".

"As afirmações mencionadas apresentam evidente notícia falsa, com desinformações que desqualificam a carreira e vida dos Autores e convencem a população brasileira de um suposto fato, que não passa de invenção e mentira", diz a defesa de Chico e Carol.