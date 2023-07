Élvano Nazir/SDS A maioria das cidades mais violentas do estado são vizinhas





O estado de Pernambuco tem cinco municípios listados no ranking das 50 cidades mais violentas do Brasil, de acordo com o levantamento feito pelo 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (20). Isso significa que o estado responde por uma fatia de 10% das cidades listadas no anuário.

Produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o anuário classifica a taxa de mortes violentas intencionais como o total de vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e óbitos decorrentes de intervenções policiais a cada 100 mil habitantes.

O Cabo de Santo Agostinho, localizado na Região Metropolitana do Recife, é a cidade mais violenta de Pernambuco, ocupando o 5º lugar no ranking nacional com uma taxa de 81,2 homicídios a cada 100 mil habitantes, quatro vezes mais alta que a média nacional, de 23,4.

A cidade já ficou em 2º lugar no mesmo ranking no anuário de 2020, quando registrou 90 mortes a cada 100 mil habitantes. Atualmente, o município é palco de disputas sangrentas entre facções criminosas que brigam pelo domínio do tráfico de drogas na região, registrando um recorde histórico de 30 homicídios no mês de janeiro de 2022.

Em 27º lugar no ranking nacional, Vitória de Santo Antão fica na Zona da Mata Sul de Pernambuco e registrou uma taxa de 51,5 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. A violência na cidade também se deve, em grande parte, ao tráfico.

A cidade de São Lourenço da Mata, também no Grande Recife, aparece na 30º posição, com uma taxa de 50,3 mortes por 100 mil habitantes. Em seguida, Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, é a 39ª cidade mais violenta no ranking com 44,9 homicídios. Por fim, Jaboatão dos Guararapes, cidade vizinha ao Cabo de Santo Agostinho, aparece na 42º posição do quadro geral com um índice de 44,6 mortes.







Problema regional

Com exceção de Garanhuns, os quatro municípios pernambucanos que aparecem na lista do anuário são vizinhos, indicando um problema com a alta de violência na região, possivelmente provocado pela ação de grupos criminosos em busca de ampliação de território.

Pernambuco teve 3.423 mortes violentas em 2022, com uma taxa de 37,8 a cada 100 mil habitantes. Assim sendo, todas as cinco cidades aqui listadas apresentam índices de assassinatos acima das médias estadual e nacional.



Veja a lista das cidades mais violentas do Brasil - Taxa por 100 mil habitantes



1- Jequié (BA): 88,8

2- Santo Antônio de Jesus (BA): 88,3

3- Simões Filho (BA): 87,4

4- Camaçari (BA): 82,1

5- Cabo de Santo Agostinho (PE): 81,2

6- Sorriso (MT): 70,5

7- Altamira (PA): 70,5

8- Macapá (AP): 70,0

9- Feira de Santana (BA): 68,5

10- Juazeiro (BA):68,3

11- Teixeira de Freitas (BA): 66,8

12- Salvador (BA): 66,0

13- Mossoró (RN): 63,5

14- Ilhéus (BA): 62,1

15- Itaituba (PA): 61,6

16- Itaguaí (RJ): 61,6

17- Queimados (RJ): 61,2

18- Luís Eduardo Magalhães (BA): 56,5

19- Eunápolis (BA): 56,3

20- Santa Rita (PB): 56,0

21- Maracanaú (CE): 55,9

22- Angra dos Reis (RJ): 55,5

23- Manaus (AM): 53,4

24- Rio Grande (RS): 53,2

25- Alagoinhas (BA): 53,0

26- Marabá (PA): 51,8

27- Vitória de Santo Antão (PE): 51,5

28- Itabaiana (SE): 51,2

29- Caucaia (CE): 51,2

30- São Lourenço da Mata (PE): 50,3

31- Santana (AP): 49,4

32- Paragominas (PA): 49,3

33- Patos (PB): 47,5

34- Paranaguá (PR): 47,3

35- Parauapebas (PA): 46,9

36- Macaé (RJ): 46,7

37- Caxias (MA): 46,5

38- Parnaíba (PI): 46,3

39- Garanhuns (PE): 44,9

40- São Gonçalo do Amarante (RN): 44,9

41- Alvorada (RS): 44,8

42- Jaboatão dos Guararapes (PE): 44,6

43- Duque de Caxias (RJ): 44,3

44- Almirante Tamandaré (PR): 44,2

45- Castanhal (PA): 44,2

46- Campo Largo (PR): 43,3

47- Porto Velho (RO): 42,1

48- Ji-Paraná (RO): 41,8

49- Belford Roxo (RJ): 41,8

50- Marituba (PA): 41,6