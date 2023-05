Ricardo Stuckert Lula e Macron conversam sobre Amazônia e Ucrânia no G7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu neste sábado (20) com o presidente da França, Emmanuel Macron, e as pautas foram preservação da Amazônia e guerra da Ucrânia. O encontro se deu em meio à cúpula do G7 , em Hiroshima, no Japão.

Em sua conta no Twitter, Lula informou ter debatido caminhos para se alcançar uma resolução para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

“Estamos retomando a amizade e parceria entre nossos países, podemos fazer muitas coisas juntos”, acrescentou o presidente.

Lula chegou ao Japão na quinta-feira (18) e já se reuniu com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida e com o premiê da Austrália, Anthony Albanese, além do presidente da Indonésia, Joko Widodo. Também esteve com a chefe do FMI (Fundo Monetário Internacional), Kristalina Georgieva.

Ainda deve encontrar o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, e com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, além do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Outros encontros previstos: primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh; secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres; presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Mais cedo, Lula discursou no evento e pediu revisão no Conselho de Segurança na ONU, criticou a polarização e pleiteou maior cooperação entre os países.