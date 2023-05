Reprodução Objeto não identificado cai em carro e assusta morador em Santos, SP

Um objeto cilíndrico de metal atingiu o capô de um carro em Santos, no litoral de São Paulo. A queda do objeto foi tão rápida que amassou o teto do veículo e disparou o alarme.

O carro estava estacionado na garagem de uma residência. Segundo relatos do bancário Marcel de Camargo , o objeto estava tão quente que não foi possível pegá-lo com as mãos.

Marcel estava em casa, no bairro do Embaré, quando ouviu um barulho semelhante a uma explosão. Ele e sua esposa estavam no interior da residência e, logo após o estrondo, o alarme do carro disparou.

Marcel descobriu que o teto do carro estava amassado e apresentava um círculo marcado. Ele concluiu que o objeto deveria ter caído do céu.



Leia também Após seis horas de sequestro, família é liberada em Salvador

O metal estava no chão e ainda estava extremamente quente, impossibilitando o toque manual. Marcel ressaltou alívio por ninguém ter sido atingido na cabeça, pois poderia ter sido fatal.

No dia seguinte, a esposa de Marcel observou que o objeto exalava um forte odor. A ponta estava amassada e liberava um óleo preto, além de um cheiro desagradável de enxofre.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.