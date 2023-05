Reprodução/redes sociais Homem fez família refém durante cumprimento de mandado de prisão por feminicídio em Salvador

A polícia conseguiu liberação de uma família que havia sido mantida refém por quase seis horas, na manhã desta segunda-feira (15), no bairro de Águas Claras, em Salvador.

Dois adultos e três crianças foram liberados sem ferimentos após quase seis horas de negociação.

De acordo com a Polícia Civil , um homem, cuja identidade não foi revelada, é suspeito de ter cometido feminicídio contra sua ex-companheira, Mayara Soares dos Santos, de 23 anos, em abril de 2021.

Durante o cumprimento de um mandado de prisão contra ele por esse crime, ele invadiu a residência onde ocorreu o incidente.

As equipes da Polícia Civil e Militar conduziram as negociações com o suspeito. O pai do homem e sua atual namorada foram convocados e acompanharam as conversas do lado de fora da casa.

