O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), negou nesta sexta-feira (5) um pedido dos partidos de oposição ao governo , para ocupar vagas da minoria na CPI dos Atos Golpistas , criada em abril, mas que ainda não instalada ou seja ainda não teve seus trabalhos iniciados.

Com a decisão, o governo deve garantir pelo menos 15 das 32 cadeiras da CPI mista na mão de aliados, o que, somado a parte das 8 vagas dos partidos "independentes" , pode resultar em uma maioria governista na comissão.

Os partidos de oposição – PP, PL e Republicanos – tentavam conseguir duas cadeiras a mais, destinadas à minoria no Congresso . Com a negativa de Pacheco, a oposição terá 9 vagas.

A CPI dos Atos Golpistas foi criada para investigar as ações de grupos bolsonaristas que depredaram os prédios dos Três Poderes em Brasília em 1º de setembro de 2021.

Comissão Mista

Segundo a distribuição divulgada pelo legislativo, a Câmara dos Deputados terá 16 cadeiras na CPI , enquanto o Senado terá 16 membros

A base de governo contará com 15 vagas, enquanto a oposição terá 9 vagas e os partidos "independentes" terão 8 vagas

terão 8 vagas Os partidos da base de governo que terão assentos na comissão são: MDB, PSD, PT, PCdoB, PV e PSol. Juntos, esses partidos têm 15 vagas

Já os partidos de oposição ao governo são: PL, PP e Republicanos , que terão 9 vagas. O PL e o Novo tentaram reivindicar uma vaga que teria sido transferida equivocadamente para o bloco do PT. O partido Novo também pediu para ocupar a vaga da minoria da cota da Câmara, negada pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) .

Os partidos "independentes" que terão assentos na comissão são: União, PSDB e Podemos , com 8 vagas

A distribuição dessas vagas segue o regimento comum do Congresso, que reserva uma vaga para a Câmara e outra para o Senado, que devem ser preenchidas em rodízio pela minoria.

Por outro lado, com a anuência de Lira e Pacheco , essas cadeiras foram incluídas na divisão geral da CPI mista e, na prática, serão ocupadas por aliados do governo.

Início dos trabalhos

O líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) , prevê que a CPI comece a funcionar somente na segunda quinzena de maio.

