Ansa Furto ocorreu no sul da Itália

Um homem de 42 anos de Castel Volturno arrancou um azulejo do chão de um salão do século 19 do Palácio Real de Caserta, no sul da Itália , e foi denunciado pelos carabineiros pelo crime de furto de bens culturais.



As autoridades italianas descobriram o furto porque o italiano, cuja identidade não foi revelada, foi f lagrado pelas câmaras de vigilância do monumento .

A "peça única" foi devolvida para a diretora do local, Tiziana Maffei, e agora poderá ser recolocada no salão do Palácio Real de Vanvitelli.

O furto ocorreu no dia 16 de março, pouco depois das 15h (horário local), quando o homem de 42 anos, que chegou sozinho, ao transpor a porta de entrada que dá acesso ao sala de Batalha, vê o azulejo do piso desprendido do chão . Ele pensa, recua alguns passos, abaixa-se e pega a "souvenir" escondendo-o em um envelope amarelo para então continuar a visita.

O coordenador do serviço de vigilância do sítio do museu, na habitual ronda de verificações, percebeu o ocorrido e informou a direção, que acionou os carabineiros de Caserta.

Através dos vídeos, os policiais conseguiram rastrear a identidade do homem.

Após uma busca na residência do italiano, a peça foi localizada depois de ter sido catalogada e armazenada em um saco plástico.