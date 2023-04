Montagem União Brasil e PT são os partidos mais vitoriosos nos estados

O União Brasil enfrenta uma rebelião interna que pode levar ao esvaziamento da sigla, já que alguns integrantes não decidiram sobre aderir ou não à gestão de Luiz Inácio Lula da Silva e acumulam conflitos regionais.

Em particular, seis deputados do Rio prometem sair do partido caso não recebam cargos na estrutura partidária e no governo de Cláudio Castro.

A disputa interna começou com a movimentação do vice-presidente da legenda, Antonio Rueda , para retirar o prefeito de Belford Roxo (RJ) , Wagner dos Santos Carneiro, da direção estadual do União.

Ele é marido da ministra do Turismo, Daniela Carneiro , e fez campanha para Lula, enquanto o vice-presidente do União é contra a adesão da sigla ao governo.

Outros parlamentares acusam Rueda de tentar filiar o deputado estadual Rodrigo Bacellar (PL) para assumir o partido no Rio de Janeiro. Os deputados da legenda também acusam Rueda de tentar emplacar o deputado estadual Márcio Canella (União), adversário político de Waguinho, como candidato do partido a prefeito de Belford Roxo.

A situação ficou ainda pior depois que o presidente da sigla, Luciano Bivar, e Rueda negociaram com o governador do Rio para preencher cargos no Rioprevidência e no Detran sem consultar os parlamentares. O prefeito de Belford Roxo levou as reclamações a Bivar , que reagiu cortando o acesso do presidente estadual da legenda ao sistema que permite movimentar o fundo partidário.

Como resultado, o prefeito disse que pode ir à Justiça para que ele e deputados do seu grupo político possam deixar a legenda sem sofrer punição por infidelidade partidária. Aliados de Rueda relataram ameaças de agressão por parte de pessoas próximas aos parlamentares.

A cúpula do partido e E lmar Nascimento, líder do União Brasil na Câmara , preferiram não comentar as brigas. A sigla, que surgiu como maior potência de direita no país após a fusão do PSL com o DEM, acumula desavenças entre os dois grupos políticos.

Em Pernambuco, por exemplo, Bivar trava uma disputa com o deputado federal Mendonça Filho, que era um dos principais nomes do DEM. A Justiça anulou a eleição interna para presidir o diretório estadual do União após acusações de fraude com a inscrição de diretórios municipais irregulares na disputa.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.