A PRF divulgou fotos do momento em que trabalhadores que fazem a manutenção e cuidados da rodovia federal, BR-101 Norte, usam escada para tirar um homem do buraco do bueiro rente a pista.

O homem de 72 anos foi encontrado, nesta terça (14), às margens da rodovia em Itapissuma, no Grande Recife . O idoso estava desaparecido há oito dias. Após ser retirado do buraco, ele foi encaminhado a unidade de saúde e reencontrou a família.

O homem foi encontrado por trabalhadores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e retirado com o apoio da PRF.

O homem, que estava sem se alimentar, recebeu comida e água após o resgate.

Segundo a PRF, as equipes faziam uma operação na área para fiscalizar cargas de veículos. Elas foram chamadas para retirar uma pessoa que havia caído em um bueiro.

O idoso apresentava sinais de desorientação quando foi resgatado e estava bastante fraco. Ele estava desidratado e com dificuldades para ficar em pé, além de ferimentos na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem a uma unidade de saúde. O idoso seguiu depois para o Hospital Municipal de Igarassu.

