Reprodução Redes Sociais / 12.03.2023 Empresário foi morto a tiros em Feira de Santana

O empresário Marcos Marinho foi morto a tiros, neste domingo (12), enquanto almoçava em um restaurante em Feira de Santana, município localizado a 100 quilômetros de Salvador.

O crime foi gravado por câmeras de segurança do estabelecimento, mas as imagens ainda não ajudaram a polícia a identificar os suspeitos e até o momento ninguém foi preso.

O delegado que investiga o caso informou que, no momento do crime, a vítima portava uma arm dentro da mochila.

Veja momento em que empresário é morto em Feira de Santana pic.twitter.com/VtoD8jZamA — bnewsvideos (@bnewsvideos) March 13, 2023

Marcos era fundador de uma empresa de consultoria de negócios e fazia sucesso nas redes sociais, com cerca de um milhão de seguidores em uma de suas contas.



Ele se apresenta como CEO do grupo Star Holding, uma empresa de consultoria e negócios. Em muitas fotos, o empresário compartilhava suas viagens a trabalho e também em momentos de lazer.

Antes de ser morto, chegou a postar também a foto do prato de comida no mesmo restaurante. "O trem é gostoso demais", compartilhou.

Momento do crime

O empresário almoçava com esposa no restaurante, localizado na Avenida Fraga Maia, uma das principais de Feira de Santana. A mulher estava no estacionamento do estabelecimento quando ele foi morto.

Ela foi ouvida pela polícia e teve o celular apreendido, mas o conteúdo do depoimento ainda foi divulgado.

Câmeras de segurança e armas

As câmeras gravaram o momento em que os suspeitos chegaram em uma picape e atiraram contra a vítima. Marcos foi atingido na cabeça, tórax e abdome, com tiros de pistola e também de arma calibre 12.

A arma de fogo que Marcos portava tinha registro da Polícia Federal (PF) no nome dele, mas a autorização seria para o uso dentro da casa ou em seu comércio.

Linha de investigação

A Polícia Civil investiga o que pode ter motivado o crime e claro quem são as pessoas envolvidas no assassinato. Até esta terça-feira (14), ninguém foi preso.

A polícia busca por pistas sobre possíveis ameaças que Marcos poderia estar sofrendo. A arma dele foi apreendida e passará por perícia. Marcos respondia na justiça por dois processos por estelionato em Minas Gerais e havia acabado de se divorciar. A atual esposa foi ouvida pela polícia, que busca colher depoimento de outros familiares.

