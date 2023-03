Reprodução Jair Bolsonaro e príncipe saudita, Mohammad bin Salman

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu uma pistola e um fuzil como presentes do Governo dos Emirados Árabes Unidos em 2019.

O ex-presidente da República declarou ao Fisco ter recebido as armas, segundo fontes ligadas ao governo. Todos os procedimentos alfandegários foram feitos, incluindo a inclusão dos itens no acervo pessoal de Bolsonaro.



A informação não foi confirmada oficialmente pela Subsecretaria de Administração Aduaneira da Receita Federal.

Informações em atualização*

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.