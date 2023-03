Cristiano Mariz/Agência O Globo - 08.03.2022 A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro





A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) publicou nesta quarta-feira (8) um vídeo homenageando o Dia Internacional das Mulheres . A presidente nacional do PL Mulher falou de histórias de mulheres inspiradoras. Ela não se posicionou sobre o escândalo das joias dadas pelo governo da Arábia Saudita.

“Vamos trabalhar todos os dias para aumentar a participação da mulher nas decisões políticas do país. Eu acredito que o PL Mulher pode ser o canal para mulheres realizadoras mostrarem trabalhos que nos inspiram e ajudam a mudar a vida de milhares de pessoas por todo nosso país”, afirmou Michelle.

Confira o vídeo:

Michelle Bolsonaro via Instagram:



A missão do @partidoliberalmulher é dar voz às mulheres e mostrar que a força e a sensibilidade da mulher muda a política do nosso País.

O @plnacional22 deseja a todas as mulheres do nosso Brasil, um feliz dia Internacional da Mulher!



Que Deus… https://t.co/111CtYH8KF pic.twitter.com/7gncLiOsg8 — Maria P (@damadanoite14) March 8, 2023





Michelle se tornou presidente do PL Mulher no começo deste ano e passou a ganhar R$ 39 mil por mês. Ela terá a missão de viajar para várias cidades do Brasil para defender pautas femininas, mas com uma visão conservadora, além de impulsionar a candidatura de políticos do partido para as prefeituras.

No entanto, as viagens devem ser adiadas por causa do escândalo das joias. Uma reportagem de "O Estado de S. Paulo", revelou que um pacote de joias, avaliado em R$ 16,5 milhões, foi entregue pelo governo da Arábia Saudita para Michelle Bolsonaro, que visitou o país árabe em outubro de 2021. Entre os presentes, estavam um anel, colar, relógio e brincos de diamantes.

Entretanto, ao chegar ao país, as peças foram aprendidas na alfândega do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na mochila de um assessor de Bento Albuquerque, então ministro de Minas e Energia. Diante do fato, o governo Bolsonaro teria tentado oito vezes recuperar as joias, mas sem sucesso.

Michelle Bolsonaro e o “sumiço”

Michelle ironizou as acusações, mas desagradou as principais lideranças do PL. Os caciques do partido determinaram que a ex-primeira-dama “suma” da mídia. O objetivo é fazer com que a poeira do caso abaixe e não prejudique a imagem da esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Michelle é vista com potencial para concorrer ao cargo de presidente da República, caso o marido fique inelegível. Porém, ela nega qualquer pretensão de disputar a função e garantiu que estará ao lado de Bolsonaro.





