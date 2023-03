Reprodução Incêndio em shopping de São Luis deixa dois mortos / 08.03.2023





































As duas pessoas que morreram em um incêndio que atingiu as salas do cinema do shopping Rio Anil , em São Luís , capital do Maranhão , nesta terça-feira (7), foram identificadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS).

Evellyn Gusmão Gomes Silva, de 16 anos e Yasmin Gomes Campos, 21 anos.

O corpo de Evellyn foi encontrado ainda a noite, por volta das 22h30, entre os escombros de uma das salas. Já o corpo de Yasmin Gomes foi encontrado durante a madrugada. As equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo dela por volta de 1h30 da manhã.

Um incêndio atingiu as dependências de um shopping na tarde desta terça-feira (07) no bairro Turu, em São Luís, capital do Maranhão. Ainda não há informações sobre a quantidade de feridos.



Mais informações no https://t.co/A0VewVz348 #incendio pic.twitter.com/xbUp7JL4ml — CidadeVerde.com (@cidadeverde) March 7, 2023

Pelo menos 13 pessoas foram levadas a hospitais na capital maranhense com ferimentos. Nove foram encaminhados para rede pública e quatro para um hospital da particular de São Luís.

Relatório da Secretaria de Saúde



A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de São Luís afirma que quatro pessoas deram entrada no Hospital Municipal Dr. Clementino Moura (Socorrão II), todas as elas passam por procedimentos específicos para cada caso.

Outra vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I), recebeu os primeiros atendimentos médicos e em seguida foi levada para um hospital particular.

Outras três pessoas deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Vitória e uma na UPA do Araçagi, com queimaduras de 2º e 3º grau. O Hospital São Domingos, da rede particular, disse que quatro pessoas deram entrada na emergência do hospital.

