Alberto César Araújo/Amazônia Real - 18.07.2022 Áreas de desmatamento no município de Careiro da Várzea, no Amazonas próximo às Terras Indígenas do povo Mura

Essa é a maior marca para o mês de fevereiro em série histórica iniciada em 2015, abrangendo dados tanto para áreas totalmente desmatadas, como para regiões em processo de degradação florestal (exploração de madeira, mineração, queimadas e outras) .

A Amazônia Legal engloba 59% do território brasileiro, o que representa uma área total de 8 estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Maranhão .

Os estados campeões na motoserra em fevereiro são Mato Grosso (129 km²), Pará (34 km²) e Amazonas (23 km²). Em janeiro, alertas registraram desmatamento de 167 km² , revelando queda de 61% em relação ao mesmo período de 2022 .

A razão para os dados apresentarem uma redução tão grande está na captação das imagens via satélite. Janeiro deste ano apresentou maior cobertura de nuvens na região e isso dificulta a avaliação dos dados.

O Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) identifica sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares (0,03 km²).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.