Reprodução Arquivo: Marcola, líder do PCC

A maior facção criminosa do país tem investido milhões de reais no treinamento de seus integrantes , convocados para executar um plano de fuga do líder Marcola (Marcos Willians Herbas Camacho) do PCC.

O PCC (Primeiro Comando da Capital) faz a preparação dos 'alistados' na selva amazônica boliviana com guerrilheiros integrantes de grupos paramilitares e mercenários desertores do exército boliviano .

As informações, reveladas pelo portal METRÓPOLIS, mostram que o plano de fuga de Marcola custaria ao crime organizado cerca de R$ 60 milhões , mas foi descoberto e 'blindado' pelas autoridades brasileiras.

O curso de guerrilha treinaria os criminosos com técnicas de manuseio de armas pesadas e explosivos, além de especializações em sobrevivência na selva.

O objetivo da faccção seria o resgate de Marcola do presídio federal em Porto Velho (RO), que foi transferido para Brasília, após intervenção da inteligência. As autoridades federais impediram a execução do plano de resgate com a transferência de Marcola para a Penitenciária Federal de Brasília.

Marcola saiu dos presídios da capital federal em março de 2022 por determinaçãodo do ex-ministro Justiça na gestão de Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres , que está atualmente preso por suposto envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasíla.

O atual ministro da Justiça, Flávio Dino , chegou a dizer que “a operação [transferência de Marcola] se fez necessária para garantir a segurança da sociedade”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.