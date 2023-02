Reprodução Homem joga carrinho de compras em mulher dentro de supermercado em Goiás

Imagens das câmeras de segurança de um supermecado em Santo Antônio do Descobertono, interior de Goiás, registraram o momento em que ambos estão na fila do caixa de pagamento. O homem se afasta da mulher, levanta o carrinho de compras e arremessa na cabeça da vítima , que desmaia e cai no chão.

O agressor disse à polícia que foi xingado pela mulher. Na delegacia ela negou ter cometido qualquer agressão verbal contra o homem.

O caso de agressão aconteceu em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal no dia 16 deste mês. O agressor tentou se justificar alegando a vítima o chamou de 'gay' e praticou bullying contra ele.

A vítima ficou inconsciente, mas disse se lembrar que estava mexendo no celular quando o agressor chegou de repente, jogou o carrinho e disse: "isso que fiz foi para servir de lição".

