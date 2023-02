Reprodução Brian Grandi, de 20 anos, estaria desaparecido após a queda

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC) informou na manhã desta quinta-feira (23) que agentes da força encontraram o corpo de possível vítima desaparecida, após queda da ponte pênsil em rio que faz divisa com Rio Grande do Sul. O corpo foi encontrado na orla da Praia Azul em Passo de Torres, no Sul catarinense.

Na terça-feira (21), a Polícia Civil conseguiu rastrear a última localização do GPS do celular do jovem desaparecido às 2h20 na região do Rio Mampituba.

Brian Grandi, de 20 anos, o jovem é procurado desde a madrugada de segunda (20), após cabos de sustentação da estrutura se romperem. A características do corpo encontrado são parecidas com a do jovem desaparecido.

"O CBMSC está no local para a coleta do corpo e afirma que quem irá confirmar se é do jovem desaparecido após a queda da ponte pênsil será a Polícia Cientifica e Polícia Civil", informou por meio de nota.

