A ponte que liga os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul desabou na madrugada desta segunda-feira (20), com cerca de 100 pessoas que voltam de uma festa de carnaval.

O Corpo de Bombeiros informou que realiza buscas de 3 vítimas desaparecidas com apoio de duas equipes de mergulhadores , de três botes salva-vidas e duas motos aquáticas . Pelo menos 25 pessoas foram encaminhadas para atendimento médico local.

A estrutura liga o município de Torres (RS) à Passo de Torres (SC) e tinha capacidade para suportar apenas 20 pessoas em travessia. Contuto, testemunhas informaram que havia mais de 100 foliões no momento da queda . Elas voltavam envolvidas de uma festa de Carnaval no município catarinense.

A ponte foi inaugurada na década de 1980 e tem responsabilidade compartilhada entre os dois municípios: Passo de Torres e Torres .

Segundo as prefeituras, a manutenção da estrutura estava correta e com documentação regular. Há suspeita de que a estrutura rompeu por excesso de peso.

